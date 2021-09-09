На Украине захотели создать комиссию для расследования дела 33 бойцов ЧВК

Причины срыва украинской операции по выманиванию и задержанию 33 бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии необходимо тщательно расследовать, в том числе на парламентском уровне. С таким заявление выступил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет «Страна.ua».

По словам чиновника, он доверяет расследованию телеканала CNN, который выяснил, что американские власти в 2020 году помогали украинским коллегам выманить наемников на территорию Белоруссии. При этом он подчеркнул, что депутаты хотели бы получить эту информацию из уст правительства или спецслужб, а не журналистов.

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«Надо услышать официальную позицию, как на самом деле и что происходило. Я понимаю, что там есть вопросы тайны, но как раз временная следственная комиссия позволяет проговаривать те или иные аспекты операции в закрытом режиме», — сказал Разумков.

Спикер предложил всем парламентским фракциям делегировать по одному депутату для проведения расследования и напомнил, что аналогичный механизм не раз был задействован для разрешения других вопросов. «Объективное расследование точно необходимо. Если к этому может присоединиться Верховная Рада, не вижу проблем», — добавил он.

Ранее CNN опубликовал интервью с человеком, которого представил как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. По словам мужчины, спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. Однако план не был осуществлен из-за вмешательства белорусских властей, которые задержали группу россиян на своей территории и затем выдали их родине.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но 32 «вагнеровца» были переданы России. Еще один российский гражданин, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.