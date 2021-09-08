В Совфеде назвали цель спецоперации Украины против бойцов ЧВК

Украина всегда прилагала максимум усилий, чтобы дискредитировать Россию, так же и дискредитация ЧВК Вагнера могла стать серьезным ударом по репутации страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член Совета Федерации Сергей Цеков. Он считает, что спецоперация Украины провалилась из-за дружественных отношений России и Белоруссии.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон помогли Киеву деньгами и советами в операции 2020 года украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 бойцов ЧВК Вагнера, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе.

Телеканал опубликовал интервью с человеком, которого представили как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. По словам мужчины с затемненным лицом, спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду.

В борьбе за дискредитацию России страдает Украина

Цеков не исключил, что США принимали участие в спецоперации, поскольку дело получило большой резонанс и потенциально, действительно, могло нанести ощутимый удар России.

«Смысл операции понятен — намеренная дискредитация вагнеровцев. Это очень авторитетные в мире военные силы, доказавшие свою способность эффективно решать поставленные задачи, действуя на территориях различных государств. Довольно сложно было бы повредить их репутации на территории России или других стран, где ЧВК выполняет свои обязанности по договору. С Белоруссией же все могло быть намного проще — тогда отношения страны с Украиной были довольно неплохими, стоит только вспомнить, как много негатива сыпалось на нашу страну во время избирательно кампании. Именно этим и воспользовалась Украина», — полагает политик.

По мнению Цекова, страна недооценила близость России и Белоруссии, что и стало критичным в реализации амбициозной задачи. Политик напомнил, что в отношениях государств часто происходят громкие, эмоциональные всплески, взаимные обвинения, но каждый раз ситуация нормализуется.

«Именно это и стало причиной провала, — уверен Цеков. — А потенциальное участие Штатов в этой истории тоже неудивительно — они пытаются дотянуться куда только могут, их негативное отношение к нашей стране — не секрет. Дискредитация же ЧВК равнялась бы дискредитации всей России. Украина же, в свою очередь, всегда прилагала максимум усилий, чтобы подорвать авторитет нашей страны. К сожалению, в этой борьбе пострадало только само государство».

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но 32 «вагнеровца» были переданы России.