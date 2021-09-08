На Украине отреагировали на данные о причастности к операции против бойцов ЧВК

Михаил Подоляк: сообщение CNN — «дезинформация», а его источники — не имеют ценности

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на данные о причастности ЦРУ и украинских властей к задержанию 33 бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии летом 2020 года. Глава офиса Михаил Подоляк назвал сообщение американского телеканала CNN «дезинформацией», а его источники — ненадежными. Его слова передает издание «Украинская правда».

«Все как всегда. Обязательные анонимные отставники — и это ключевое — что-то подтверждают. Другой анонимный источник что-то опровергает. Еще раз: анонимные, бесфамильные, бездолжностные и следовательно не имеющие информационной и репутационной ценности источники», — сказал Подоляк.

Ранее CNN сообщил, что США помогли Киеву деньгами и советами в операции 2020 года украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 бойца ЧВК Вагнера, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе.

Журналисты со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Украины рассказали, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. Планы не удалось осуществить из-за вмешательства Белоруссии.

8 сентября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что есть следы, доказывающие причастность Соединенных Штатов к данной операции украинских спецслужб.

