Кремль отреагировал на данные о причастности США к операции против 33 бойцов ЧВК

Песков: есть следы причастности ЦРУ к операции против бойцов ЧВК в Минске

Следы причастности США к операции украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 бойцов ЧВК Вагнера, есть. Таким образом отреагировал на соответствующие публикации представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России при этом отметил, что в конкретику вдаваться не будет.

Ранее стало известно, что США помогли Киеву деньгами и советами в операции против бойцов ЧВК Вагнера, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе, в 2020 году. Журналисты со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Украины сообщили, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. Планы не удалось осуществить из-за вмешательства Белоруссии.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но 32 «вагнеровца» были переданы России.