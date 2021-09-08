Россия
 
Последние новости
Маргарита Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС Зиничева
В Китае встречу G7 по Афганистану назвали «заседанием ради заседания»
Кадыров рассказал о гибели главы МЧС Зиничева
Модели массово обвинили известного бизнесмена в сексуальных домогательствах
Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды
В МИД Германии рассказали о переговорах с талибами
Подаренную Сталиным квартиру в Москве продали за 160 миллионов рублей
Россиянин описал цены в ресторанах Крыма фразой «готовьтесь нюхать нашатырь»
Вместе с Зиничевым погиб оператор съемочной группы МЧС
Путину доложили о гибели главы МЧС
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль отреагировал на данные о причастности США к операции против 33 бойцов ЧВК

Песков: есть следы причастности ЦРУ к операции против бойцов ЧВК в Минске
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следы причастности США к операции украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 бойцов ЧВК Вагнера, есть. Таким образом отреагировал на соответствующие публикации представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России при этом отметил, что в конкретику вдаваться не будет.

Ранее стало известно, что США помогли Киеву деньгами и советами в операции против бойцов ЧВК Вагнера, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе, в 2020 году. Журналисты со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Украины сообщили, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. Планы не удалось осуществить из-за вмешательства Белоруссии.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но 32 «вагнеровца» были переданы России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Предыстория: США помогли Украине в ходе операции против 33 бойцов ЧВК в Белоруссии
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США помогли Украине в ходе операции против 33 бойцов ЧВК в Белоруссии
Раскрыты подробности провокации по задержанию бойцов ЧВК в Минске
В Белоруссии задержали 32 боевика иностранной ЧВК