Устроивший потасовку в Раде депутат объяснил свой поступок

Критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского недопустима на заседаниях Верховной Рады, так как президент является лицом государства. Так обосновал свой поступок депутат президентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко, который стащил своего коллегу Гео Лероса с парламентской трибуны после его слов о провале офисом Зеленского операции по «вагнеровцам», передает Telegram-канал «Страна.ua».

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По его словам, дискуссии и споры в стенах Рады случаются довольно часто, но есть темы, по которым нельзя высказываться негативно. «Гео Лерос, который начал оскорблять президента, а президент — это институция, за него люди голосовали, его нельзя оскорблять. Я и сам за него голосовал», — сказал Тищенко.

Парламентарий объяснил, что ему не понравился сам стиль, в котором высказался депутат, и он попросил его говорить по существу, а не «бранить» главу государства. Однако выступающий его просьбу проигнорировал, поэтому, заявил Тищенко, пришлось действовать иначе.

9 сентября в Верховной Раде произошла потасовка между депутатами. Лерос с трибуны потребовал создать временную следственную комиссию по истории с предполагаемым срывом задержания бойцов ЧВК Вагнера в прошлом году. После этого к Леросу подошел член пропрезидентской фракции «Слуга народа» Тищенко и начал выталкивать его с трибуны.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но «вагнеровцы» вернулись в Россию. Некоторые оппоненты украинского лидера полагают, что операцию сорвали близкие к нему люди.