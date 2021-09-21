Экономист рассказал о будущем Украины без российского газа

Несмотря на то что резкий рост цен на газ затронул не только Европу, но и Украину, у страны пока нет поводов для беспокойства, поскольку газовая директива обязывает Россию качать газ через территорию государства до 2024 года, что приносит доход за транзит. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экономист Алексей Коренев. Он также добавил, что газотранспортное оборудование в стране сильно изношено, поэтому в будущем президенту Владимиру Зеленскому «придется стоять с протянутой рукой», прося деньги на ремонт.

Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

«Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится», — заявил он и пояснил, что в настоящее время украинские газовые хранилища наполовину пусты и до конца года стране необходимо закачать еще примерно десять миллиардов кубометров. «Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос "Нафтогазу", Зеленскому, [премьер-министру Украины Денису] Шмыгалю — чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население», — указал он.

«Нарвались на грабли, разложенные для "Газпрома"»

Коренев подчеркнул, что ситуация с ценами на газ по 800 долларов будет меняться, постепенно энергоноситель неизбежно начнет дешеветь, хотя и не достигнет прежних отметок.

«И все же дураками себя выставила не только Украина, но и вся Европа, которая умудрилась навязать "Газпрому" условия, выгодные только при очень определенном стечении обстоятельств. Союзники понадеялись, что все будет играть против российской компании, но ситуация поменялась, в результате чего они нарвались ровно на те же грабли, которые разложили для "Газпрома"», — считает экономист.

Тем не менее, по мнению эксперта, у Украины пока нет причин для паники, по крайней мере, до 2024 года, когда истекает срок газовой директивы, по которой Россия обязана поставлять газ через территорию этой страны.

Материалы по теме Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия? Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

«У нас есть четкие договоренности, даже [президент России Владимир] Путин подтвердил, что мы будем соблюдать их несмотря ни на что. Ближайшие три года Украина будет получать прибыль от транзита газа, хотя Зеленский, пытаясь угодить западному мнению и словесно отличиться, назвал российские энергоносители грязными, замешанными на взятках и коррупциях. По этой причине он призвал Европу отказаться от поставок "Газпрома", но почему-то сам оказался совершенно не против прокачивать газ через свою страну. Такая теория двойных стандартов, он ее быстро освоил. Актер», — сказал Коренев.

Экономист считает, что все, кто хотел обмануть «Газпром», наказали себя дважды. В первый раз — биржевыми ценами, которые оказались намного выше чем те, которые предлагались в рамках долгосрочных контрактов. Второй — затягивая сертификацию «Северного потока-2», без которого заполнить европейские газохранилища будет практически невозможно.

«В принципе, долгосрочные перспективы на этом фоне у Украины тоже не самые радужные. Как только запустится "Северный поток-2", эта страна станет нам не нужна. После 2024 года поставки через нее будут осуществляться только в том случае, если рынок изменится в сторону покупателя и "Газпрому" навяжут частичные поставки через Украину, чтобы поддержать ее за счет дохода от транзита. Но газотранспортная система там крайне изношена, ее надо ремонтировать, но вот денег на это нет. Зеленскому снова придется пойти с протянутой рукой и просить деньги, — предположил эксперт. — Впрочем, я не сказал бы, что президент "идиот". Он заложник должности, который пытается выкручиваться так, чтобы угодить Западу и одновременно не рассориться с Россией окончательно».

20 сентября экономист Алексей Коренев в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что отказ «Газпрома» от увеличения прокачки газа через Украину — вопрос экономики, а не политики. Компании выгодно продавать меньше энергоносителей, но по более высоким ценам. В 2024 году заканчивается действие газовой директивы, и Россия переключится с этой страны на другие каналы поставки.