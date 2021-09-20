На Украине назвали неадекватными прогнозы Саакашвили по газу

Экс-депутат Рады Журавко заявил, что на Украине нет условий для добычи газа и нефти

Несмотря на то что на Украине есть залежи нефти и газа, страна не сможет наладить их добычу при нынешнем правительстве, поскольку это требует серьезных вложений в отрасль. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Он также назвал неадекватными прогнозы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на этот счет.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее рассказал о том, что он думает по поводу влияния и перспектив газопровода «Северного потока-2» для Украины.

Он заявил, что в краткосрочной перспективе трубопровод опасен для Киева, так как в случае «нападения» России западные страны не захотят поддержать киевские власти. Однако в долгосрочной перспективе он видит возможность того, что проект научит Украину экономить собственные энергоресурсы, а также поможет ей в газовом вопросе и наладит экспорт топлива за рубеж.

Есть ресурс, но нет возможностей

Несмотря на то что на Украине есть добывающие компании, которые потенциально могли бы развить рынок энергоносителей в стране, все средства предприятий разворовываются, делая невозможной полноценную добычу, считает Журавко.

«Саакашвили рассуждает просто неадекватно. Если после 2014 года Украина не смогла развить добычу собственного газа и нефтепродуктов, не начала развивать новые залежи, то о чем вообще можно говорить? Причем компании, занимающиеся этим, есть, но все разворовывается, валюта вывозится в офшорные зоны, лишая отрасль страны любой перспективы», — отметил политик.

«Северный поток-2», как напомнил экс-депутат, строился для того, чтобы увеличить поставку газа в Европу. К этому решению, по его мнению, Россия пришла бы независимо от ситуации с Украиной.

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«Россия просто выбрала более быстрый путь, чтобы не зависеть от соседнего государства, и никакого отношения к войне это не имеет. Это все сказки для украинского обывателя, который и без того завален непонятными войнами, развязанными самой Украиной. Так что во всей этой ситуации для страны я вижу одни проблемы, не верится, что в сфере добычи энергоносителей произойдут какие-то изменения. Что касается Европы, то она Украине не даст ни куба нефти и газа, если зима окажется холодной, — ей самой надо как-то выживать», — предрек Журавко.

Перспективы, обрисованные Саакашвили, политик назвал «бредом сумасшедшего» и призвал остерегаться блокады, на которую могут пойти Россия и Белоруссия, чтобы закончить войну в Донбассе.

Что касается потенциала страны с более конкурентоспособным правительством, то, по словам Журавко, на Украине есть как нефтяные, так и газовые ресурсы, но расположены они очень глубоко, что затрудняет добычу.

«В данный момент необходимо вкладывать серьезные ресурсы в развитие отрасли, — считает экс-депутат. — Чем глубже находится нефть, газ, тем выше себестоимость добычи. Так что перспективы, конечно, есть. Но в ситуации, которая сложилась на Украине с такими руководителями, дополнительных средств на добычу энергоносителей страна не найдет. Европа же даст денег только на войну».

Ранее заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила о необходимости перенастроить газотранспортную систему страны так, чтобы не остаться без газа и победить «Северный поток-2». По ее мнению, украинские власти должны объединить усилия со всеми международными партнерами, чтобы «заставить "Северный поток-2" отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС».