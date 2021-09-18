На Украине рассказали о способе победы над «Северным потоком-2»

Украине необходимо перенастроить свою газотранспортную систему, чтобы не остаться без газа и победить «Северный поток-2». Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передает «Европейская правда».

Чиновница предложила свой способ защитить потребителей от возможных остановок транзита. Она рассказала, что украинские власти должны объединить усилия со всеми международными партнерами, чтобы «заставить "Северный поток-2" отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС».

Материалы по теме Глобальное похолодание. Украина поднимает цены на газ из-за МВФ. Миллионы людей могут остаться без тепла и горячей воды А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?

Пакет предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым ведутся поставки топлива, а также предоставить сторонним продавцам газа доступ к трубопроводу, который они не строили. По словам Зеркаль, европейские правила позволят разрушить монополию «Газпрома» на поставку газа. «Если все российские газопроводы будут соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию», — отмечает она.

Замминистра подчеркивает, что Украина в обязательном порядке должна быть включена в «группу риска» вместе с Германией, Польшей и Словакией. Зеркаль считает, что этот статус даст возможность защитить Киев.

Ранее журналист львовского телеканала «Еспресо» Виталий Портников обвинил Россию в планах «заморозить» Евросоюз из-за «Северного потока-2». По его словам, российские власти рассчитывают создать искусственный дефицит на рынке энергоносителей с помощью высоких цен, чтобы принудить ЕС согласиться на прокачку газа по новому трубопроводу, угрожая в противном случае «заморозить» Брюссель.

«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, и эта процедура займет несколько месяцев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что возможность запустить проект появится не раньше 2022 года.