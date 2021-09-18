На Украине обвинили Россию в планах «заморозить» ЕС из-за «Северного потока-2»

Рекордный рост цены на газ в Европе свидетельствует о планах России отказаться от транзита через Украину в пользу «Северного потока-2». С такими обвинениями в адрес Москвы выступил журналист львовского телеканала «Еспресо» Виталий Портников.

По его словам, российские власти рассчитывают создать искусственный дефицит на рынке энергоносителей с помощью высоких цен, чтобы принудить Европейский союз (ЕС) согласиться на прокачку газа по новому трубопроводу, угрожая в противном случае «заморозить» Брюссель.

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«Потеря Украиной транзитного статуса, по расчетам Кремля, позволит значительно усилить давление на украинское руководство, ударить по социальной сфере страны, облегчить возможность военного нападения на нее и в конечном счете ликвидировать украинскую государственность», — написал Портников.

При этом он заверил, что альтернативного способа сохранить транзит газа через республику у Европы не существует, а цены на голубое топливо для Киева продолжат расти в любом случае. «Мы закупаем газ на спотовых рынках, и он для нас будет значительно дороже», — пояснил журналист.

«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, и эта процедура займет несколько месяцев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что возможность запустить проект появится не раньше 2022 года.

Уже к 15 сентября стоимость природного газа на торгах взлетала выше 900 долларов за тысячу кубометров. Позже цена начала снижаться. 16 сентября она составила 749 долларов за тысячу кубометров. На этом фоне глава «Газпрома» Алексей Миллер предсказал, что рост цен на энергоносители в Европе вновь могут перейти к росту, а заполненность хранилищ остается на минимуме для последних лет.