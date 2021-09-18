В ЕС предрекли «Северному потоку-2» превращение в «инвестиционную руину»

Еврокомиссия попробует остановить ввод российского газопровода «Северный поток-2» в эксплуатацию. Об этом заявил депутат Европарламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер, пишет Die Zeit.

По его словам, если Еврокомиссия сможет доказать, что решение Федерального сетевого агентства Германии о вводе газопровода в эксплуатацию нарушает энергетическое законодательство Европейского союза (ЕС), российский проект «может превратиться в инвестиционную руину».

Бютикофер также обратил внимание, что российская сторона еще не выполнила условия анбандлинга и не произвела разделение добычи и транспортировки газа по магистрали между организациями, которое требуется для сертификации оператора.

Ранее представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела сообщила, что процедура сертификации «Северного потока-2» может занять до двух месяцев. При этом она подчеркнула, что данный срок может быть дополнительно продлен.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о завершении строительства «Северного потока-2». Две нитки газопровода протянулись из России в Германию по дну Балтийского моря. Длина каждой из них — 1224 километра. Общая мощность газопровода достигает 55 миллиардов кубометров газа в год.