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Саакашвили увидел пользу от «Северного потока-2» для Украины

Экс-президент Грузии заявил, что «Северный поток-2» научит Украину экономить энергоресурсы
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Фото: Evgen Kotenko/ Globallookpress.com

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал польскому порталу Energetyka24 о том, что он думает по поводу влияния и перспектив «Северного потока-2» для Украины.

Он заявил, что в краткосрочной перспективе трубопровод опасен для Киева, так как в случае «нападения» России западные страны не захотят поддержать киевские власти. Однако, в долгосрочной перспективе, он видит возможность того, что проект научит Украину экономить собственные энергоресурсы, а также помочь ей самодостаточной в газовом вопросе и наладить экспорт топлива за рубеж.

Реакция на «Северный поток-2» в Киеве

Власти Украины по большей части выражают свое недовольство «Северным потоком-2», всячески критикуя проект и устраивая провокации. Так ранее журналист львовского телеканала «Еспресо» Виталий Портников обвинил Россию в том, что согласно рекордному росту цен на газ в Европе она откажется от транзита через Украину в пользу «Северного потока-2».

По его словам, российские власти хотят создать искусственный дефицит на рынке энергоносителей с помощью высоких цен, чтобы принудить Европейский союз (ЕС) согласиться качать газ по новому трубопроводу, угрожая в противном случае «заморозить» Брюссель.

Заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль, в свою очередь, заявила о необходимости перенастроить газотранспортную систему страны, чтобы не остаться без газа и победить «Северный поток-2». По ее мнению, украинские власти должны объединить усилия со всеми международными партнерами, чтобы «заставить "Северный поток-2" отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС».

Помимо агрессии в сторону России и газопровода есть на Украине и те, кто понимает, что простыми криками и показным недовольством дело не решить, и все это приводит лишь к усилению негативных последствий для страны. Так депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко отметил, что Киев в условиях высоких биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с «Газпромом» «подставился», оказавшись в совершенно невыгодном положении. Он абсолютно уверен, что Украина столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии и ей, так или иначе, придется договариваться о поставках электроэнергии с Россией.

По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, в таком положении страна оказалась из-за непрофессионализма властей и низкой компетентности руководства «Нафтогаза», допустивших отказ от долгосрочного контракта на российский газ. Он пояснил, что в нынешних условиях Киев вынужден покупать его по рыночной цене, достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров.

«Газпром» готов как судиться, так и сотрудничать

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что компания при необходимости способна резко и в сжатые сроки увеличивать производство природного газа. По его словам, компания может не просто выводить на рынок среднемесячный объем газа, но и доводить ежедневные поставки до уровня, который востребован лишь несколько дней в году.

GAZPRU Котировки акций от TradingView

Кроме того, Миллер не исключил, что рост цен на газ в Европе продолжится, поскольку регион не может справиться с дефицитом топлива, а заполненность хранилищ остается на минимуме для последних лет.

150
миллиардов кубометров газа
составляют объемы профицитных добычных мощностей

Экономист Алексей Коренев, в свою очередь, предупредил, что судиться с «Газпромом» не только бесполезно, но к тому же опасно с точки зрения последствий, поскольку компания действует в рамках законов, навязанных самой Европой. Он напомнил, что если союзники не захотят искать компромисс, то они будут вынуждены переплатить в несколько раз за покупку газа у альтернативных поставщиков, либо вовсе остаться без газа.

Он пояснил, что «Газпром» выполняет все свои обязательства, поэтому пытаться решать с компанией дела в суде является пустой затеей. Он уверен, что в Европе это итак прекрасно понимают. Раньше, по словам эксперта, газ был дешевым, покупатели могли диктовать свои условия. Но теперь рынок покупателя превратился в рынок продавца, который ничего не нарушает, а просто действует в рамках оговоренных условий.


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