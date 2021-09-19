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В Раде заявили о «подставившемся» из-за отказа от контракта с «Газпромом» Киеве

Депутат Рады Кучеренко: Украина «подставилась» из-за отказа от контракта с «Газпромом»
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Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что Киев в условиях высоких биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с «Газпромом» «подставился» и оказался в невыгодном положении. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала «Первый независимый» парламентарий допустил, что Украина с вероятностью 99 процентов столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии из-за недостающих трех миллионов тонн угля. «И нам придется просить электроэнергию знаете у кого?» — задал риторический вопрос Кучеренко.

Депутат допустил, что в этих условиях Киеву придется поднять вопрос о заключении прямого контракта на поставки газа с «Газпромом», поскольку к этому «подтолкнет жизнь».

Расплата за слова

По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, в таком положении страна оказалась из-за непрофессионализма властей, а также из-за слов президента Владимира Зеленского о том, что российский газ «самый грязный в мире».

Суслов добавил, что Украина «попала» из-за низкой компетентности руководства «Нафтогаза» и правительства страны, поскольку отказалась от долгосрочного контракта на российский газ и теперь вынуждена покупать его по рыночной цене, достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров.

Кучеренко и вовсе предрек Украине мрачное будущее. Он считает, что страна столкнется с серьезными сложностями в будущем отопительном сезоне, включая рост тарифов на ЖКХ для населения в полтора раза и нехватку газа. Депутат связал это в том числе с окончанием строительства газопровода «Северный поток-2».

«Грязный газ»

31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. В ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне он назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляции».

Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на слова украинского лидера заявил, что они были сказаны «не от большого ума» и являются не более чем спекуляцией с целью ослабить политику России на внешнем направлении. По словам дипломата, сегодня Киев стремится искусственно поддерживать русофобскую риторику в обществе, чтобы заручиться поддержкой западных стран в противостоянии с Москвой.

Решение проблемы

Как считает заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль, стране необходимо перенастроить свою газотранспортную систему, чтобы не остаться без газа и победить газопровод «Северный поток-2».

Она полагает, что украинские власти должны объединить усилия со всеми международными партнерами, чтобы «заставить "Северный поток-2" отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС», который предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым ведутся поставки топлива, а также предоставить сторонним продавцам газа доступ к трубопроводу, который они не строили.

По словам Зеркаль, европейские правила позволят разрушить монополию «Газпрома» на поставку газа. «Если все российские газопроводы будут соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию», — отметила она. Замминистра подчеркнула, что Украина в обязательном порядке должна быть включена в «группу риска» вместе с Германией, Польшей и Словакией.

Другого мнения придерживается сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Он считает, что Киеву следовало бы заключить прямой газовый контракт с Россией, что помогло бы Киеву избежать скачков цен на газ из-за роста стоимости топлива на рынках ЕС.

Продление контракта

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявлял, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с «Газпромом». Но при условии, что объемы закупок компаниями в ЕС будут сохранены. Таким образом Киев стремится получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Если же этого не произойдет, то это принесет убытки для страны и создаст риски банкротства «Нафтогаза», считает экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.

«Северный поток-2»

По условиям соглашения по строительству «Северного потока-2», которого в июле достигли Германия и США, поставки российского газа через территорию Украины должны продолжиться и после запуска нового газопровода. В частности, из договоренностей следует, что Берлин берет на себя обязательство проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины.

Президент России Владимир Путин в августе обещал канцлеру Германии сохранить транзит после 2024 года, когда закончится срок действия нынешнего контракта. Однако в сентябре министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна готова сама принять решение полностью переориентировать свою ГТС на внутренние нужды — в том случае, если поставки по украинскому маршруту после запуска «Северного потока-2» окажутся слишком низкими.

Газопровод был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, что займет несколько месяцев. Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что ориентироваться стоит на начало 2022 года.


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