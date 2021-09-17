В Госдуме Украине предложили способы выхода из энергетической мясорубки

Депутат Госдумы Бальбек: ни США, ни Евросоюз не придут на помощь Украине

Украина попала в катастрофическую ситуацию ввиду дефицита энергоносителей. Она привыкла полагаться на Россию в этом вопросе, но сама разрушила все мосты. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Владимир Гутенев и предложил способ выхода Киева из энергетической «мясорубки» — наладить отношения с Россией. Депутат Руслан Бальбек также добавил, что, несмотря на все надежды Украины, США и Евросоюз не придут на помощь стране.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна попала в «геополитическую мясорубку» в сфере энергетики, в том числе из-за решения президента США Джо Байдена по «Северному потоку-2».

«Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно "Северного потока-2" не как подачку Германии, она там вообще ни при чем», — сказал экс-министр иностранных дел.

Тотальная зависимость

Гутенев считает, что у Украины сегодня только один способ выйти из критичного положения — наладить отношения с Россией и уйти от внешнего управления. К сожалению, по его словам, нынешнее руководство сделать это не сможет и не захочет.

«Страна не реализует свою национальную политику, все глубже погружаясь в экономический хаос, пытаясь за счет России решать собственные вопросы. Но, чем дальше она идет, тем бесперспективнее становятся такие шаги. Прагматизм европейцев тем временем, особенно на фоне высоких цен на газ, сохранит Украину в качестве разменной карты, и чем быстрее страна это осознает, тем проще будет возврат на прежнюю траекторию», — сказал политик.

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Вместе с тем депутат отметил, что у Украины все еще сохраняется возможность повернуться в сторону России и обратиться за помощью, но не с требованием, а в рамках конструктивного диалога.

Бальбек согласился, что все энергетические провалы Киева связаны исключительно с его агрессивной риторикой в отношении России.

«Именно Украина последние несколько лет выступала инициатором разрыва энергетического сотрудничества с Москвой. И к чему пришли? Энергоносителей нет, Запад, как всегда, выразил озабоченность и сочувствие, Америка вместо газа пришлет пару списанных кораблей. Так что у меня не вызывают удивление слова Климкина об энергетической мясорубке. По нефтегазовому направлению Украина попала как кур в ощип, причем сделала это сознательно, но как говорится, снявши голову по волосам не плачут», — заметил депутат.

Политик заключил, что едва ли Штаты выручат Украину энергоносителями. Евросоюзу тем более не до того в условиях дефицита газа и резкого роста цен.

«Все это в итоге приведет к серьезным потерям в промышленности и, разумеется, к очередному поднятию цен», — подытожил политик.

Ранее экс-министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко пообещал, что страна столкнется с серьезными сложностями в будущем отопительном сезоне, включая рост тарифов на ЖКХ для населения и нехватку газа. Он связал все эти сложности в том числе с окончанием строительства газопровода «Северный поток-2».