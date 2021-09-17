Украине пообещали нехватку газа

Бывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко пообещал, что страна столкнется с серьезными сложностями в будущем отопительном сезоне, включая рост тарифов на ЖКХ для населения и нехватку газа. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вводил в заблуждение и депутатов Верховной Рады, и всю Украину. «Потому что не могут не подняться тарифы на тепло, если цена на газ для предприятий "Теплокоммунэнерго" увеличится», — отметил Кучеренко.

Политик также спрогнозировал рост тарифов для населения в полтора раза. Кроме того, по его мнению, «газа стране может не хватить физически». Он считает, что такая ситуация сложится на Украине уже в этом отопительном сезоне.

Кучеренко связал все эти сложности в том числе с окончанием строительства газопровода «Северный поток-2». «Это для нас очень плохо. Есть не просто риски, а последствия, которые мы ощутим уже этой зимой, которая может быть крайне тяжелой», — заключил он.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина вынуждена закупать газ «по очень высокой цене». При этом он сообщил, что сейчас в подземных хранилищах страны накоплено почти 19 миллиардов кубометров газа, что превышает поставленную правительством задачу в 17 миллиардов кубометров.