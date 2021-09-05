Украинцев предупредили об отоплении дровами вместо российского газа

Украина и Россия должны договариваться по поставкам газа без политики. Такое мнение высказал бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации, экс-депутат Верховной рады генерал-лейтенант МВД Украины Геннадий Москаль в эфире телеканала НАШ.

По его словам, двум субъектам хозяйственной деятельности Газпрому и Нафтогазу нужно договариваться «без всякой политики», а иначе, предупреждает политик, зимой украинцы будут замерзать — им придется переходить на «дрова, солому, сено и уголь, которого тоже нет».

«А что, зимой мы будем с вами замерзать? Позиция власти должна быть другой — газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено и уголь, которого тоже нет», — высказался Москаль. Он предложил быть реалистами и осознать, что пока Украина может себе позволить только российский газ, потому что газотранспортная система Украины связана с сетью Газпрома.

В июле бывший министр по вопросам ЖКХ, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко предрек Украине большие проблемы с газом предстоящей зимой. Эксперт объяснил, что на ту половину газа в стране, которая принадлежит Украине, можно регулировать цену, однако оставшуюся часть придется закупать за рубежом. По его словам, закупки «повесят» на украинский бизнес и местные бюджеты, которые не будут знать, что с этим делать.