Яценюк пожаловался на превратившую украинскую ГТС в металлолом Россию

Россия хочет превратить газотранспортную систему Украины в металлолом. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире YouTube-канала «Шустер онлайн».

«Они (Россия) уже половину этого сделали», — посетовал он. По мнению политика, Украине нужно настаивать на подписании трехстороннего договора касательно транзита российского газа. Третьей стороной должна выступить Европа, считает он.

«Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», – обратился к европейцам Яценюк.

Ранее бывший премьер заявил о необходимости лидерства Запада для сдерживания России. Он также потребовал от западных стран безоговорочной поддержки членства в НАТО. По его словам, это единственный способ не потерять Россию в будущем.

«Чтобы не потерять Россию навсегда, Запад должен сделать все возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие страны Восточной Европы в единую Европу и, соответственно, в НАТО и Евросоюз», — подчеркнул политик.