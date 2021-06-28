Яценюк заявил о необходимости лидерства Запада для сдерживания России

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в статье для журнала National Interest заявил о необходимости лидерства Запада для сдерживания России. Он также потребовал от западных стран безоговорочной поддержки членства в НАТО. По его словам, это единственный способ не потерять Россию в будущем.

«Чтобы не потерять Россию навсегда, Запад должен сделать все возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие страны Восточной Европы в единую Европу и, соответственно, в НАТО и Евросоюз», — подчеркнул политик.

Яценюк отметил что Германия и Франция делают вид, что Россия «нормальная страна», поэтому готовы пригласить ее на саммит в Брюсселе, однако украинцев подобное решение «привело в ярость». Экс-премьер подчеркнул, что западные лидеры не хотят провоцировать или отталкивать Москву, однако Украине лидерство Запада для сдерживания необходимо. Он заключил, что у него «нет права» откладывать это решение.

Ранее генерал-майор СБУ Василий Вовк оценил шансы Украины получить помощь от НАТО в случае войны с Россией. Он отметил, что рассчитывать на это не стоит. Вовк также увидел сигнал после саммита президентов России и США в Женеве, что пока на востоке есть такой сосед, как Москва, Украина не будет в составе Североатлантического альянса.