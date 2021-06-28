Бывший СССР
 
Последние новости
Вирусолог назвал условие победы над новым всплеском COVID-19 за три недели
Девушка заказала сексуальное платье по интернету и получила «мусорный пакет»
Илон Маск разбогател на десять миллиардов долларов
Названа стоимость аренды самой дорогой квартиры в Москве
Простой способ сэкономить место признали гениальным в сети
Иностранные фанаты захотели увидеть российского арбитра в санкционном списке
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Оружейники оценили потери в отрасли из-за ужесточения закона
В Госдуме назвали условие для повышенной индексации пенсий
Новости партнеров
Прослушать новость

Яценюк заявил о необходимости лидерства Запада для сдерживания России

Перейти в «Мою Ленту»
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк
Фото: Evgen Kotenkoukrinform/ Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в статье для журнала National Interest заявил о необходимости лидерства Запада для сдерживания России. Он также потребовал от западных стран безоговорочной поддержки членства в НАТО. По его словам, это единственный способ не потерять Россию в будущем.

«Чтобы не потерять Россию навсегда, Запад должен сделать все возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие страны Восточной Европы в единую Европу и, соответственно, в НАТО и Евросоюз», — подчеркнул политик.

Яценюк отметил что Германия и Франция делают вид, что Россия «нормальная страна», поэтому готовы пригласить ее на саммит в Брюсселе, однако украинцев подобное решение «привело в ярость». Экс-премьер подчеркнул, что западные лидеры не хотят провоцировать или отталкивать Москву, однако Украине лидерство Запада для сдерживания необходимо. Он заключил, что у него «нет права» откладывать это решение.

Ранее генерал-майор СБУ Василий Вовк оценил шансы Украины получить помощь от НАТО в случае войны с Россией. Он отметил, что рассчитывать на это не стоит. Вовк также увидел сигнал после саммита президентов России и США в Женеве, что пока на востоке есть такой сосед, как Москва, Украина не будет в составе Североатлантического альянса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Why the West Must Stand With Ukraine
На Украине назвали НАТО союзом успешных государств
Яценюк прокомментировал кризис в отношениях США и Украины
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:1522 июня

Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.

Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
23:5524 июня

Зеленский определил основную тему для обсуждения с Путиным

23:3324 июня

Зеленский раскрыл намерение обсудить «несколько важных блоков» с Байденом

22:3224 июня

Зеленский заявил о готовности разорвать все отношения с Донбассом

Бывший СССР00:0121 мая

Контрольная зачистка.

Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
20:4424 июня

Посол США возглавила топ самых влиятельных женщин Украины

19:4124 июня

ДНР обстреляла позиции украинской армии в ответ на огонь по Горловке

18:4924 июня

Зеленский продлил санкции против Симоньян и Эрнста

Бывший СССР09:0024 мая

В гонке за вакциной.

Полезные уроки казахстанского опыта в борьбе с COVID-19
18:2324 июня

Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле своих позиций

17:5424 июня

На Украине рассказали о невозможности выйти в туалет на переговорах по газу

17:2124 июня

Зеленский ввел санкции против Миллера и Дерипаски

Россия
Еще один регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для категорий граждан
«Охотнее доверяют соседке, чем врачу»
Коронавирус в России бьет рекорды. Что об этом говорят врачи?
В России выявили больше 20 тысяч новых случаев коронавируса
«Ситуация очень тяжелая»
Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения?
В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных групп граждан
От медицины до космоса
Какие изобретения были созданы компаниями из ОЭЗ «Технополис "Москва"»
Момент аварии с тремя погибшими в Красноярском крае попал на видео
Все материалы
Мир
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Российские моряки применили оружие против британского эсминца.
Что известно об инциденте в Черном море?
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Все материалы
Бывший СССР
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Полиция сдерживает противников Никола Пашиняна на митинге за его отставку Конец метаниям.
Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Все материалы
Экономика
Власти приструнили металлургов после «нахлобучивания»
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Топ-менеджер Toshiba ушел с поста из-за «восстания» недовольных
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Переводы за рубеж станут дороже для россиян
«Большая часть этого трудного пути уже пройдена».
Генеральный директор Biocad о компании, которой в этом году уже 20 лет
МТС вышла на второе место по числу абонентов фиксированного интернета
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
«История ужаса и мук человеческих»
Как большевики захватили Крым и устроили там красный террор?
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Теофило Кубильяс — в центре
Партнерский материал
Наследник Короля.
Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Ксения Бородина подала на развод
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Российский ведущий поддержал выступившего против вакцинации Бероева
«Что я сделал со своей жизнью?»
Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
Российские выпускники первыми услышат новый трек SLAVA MARLOW
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Названо количество не получивших QR-коды вакцинированных россиян
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
Россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Крыму
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Россиянка отправилась на отдых в Абхазию и погибла
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Власти разъяснили правила приема привитых иностранной вакциной на Кубани
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Первый регион России разрешил приезжать на отдых привитым иностранной вакциной
Все материалы
Из жизни
Невеста поделилась способами сэкономить на свадьбе и получила угрозы убийством
«Это ужасно действует на психику»
Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
Худеющая девушка каждый день снимала видео в нижнем белье и показала результат
«Это тебе не туризм»
История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
Девушка не пила 21 день и рассказала о неожиданных последствиях воздержания
Человек-паук пришел на службу к Папе Римскому
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Все материалы
Из дерева сделали точную копию нового Mercedes-AMG G 63.
Не только Creta: 7 кроссоверов Hyundai, которых вы не видели
Что такое Venue, чем хороша Kona и почему нам нужен Alcazar?
Родстер Aston Martin украсили латунью в честь столетнего юбилея
Видео: невероятный Lamborghini Urus за 50 миллионов
Этот монстр называется Mansory Venatus и стоит, как несколько машин
У кроссовера Genesis GV80 появится роскошная шестиместная версия
Как и из чего собирают роскошные седаны Aurus
Что общего с маршруткой у отечественного седана за 18 миллионов рублей
В России перестали продавать бюджетный китайский кроссовер
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В Уфе рассказали о подготовке к фестивалю «Сердце фольклориады»
В Казани раскрыли праздничную программу Сабантуя
Пробегающий вдоль дороги под Екатеринбургом лосенок попал на видео
Церемонию открытия якутского праздника Ысыах Олонхо проведут в онлайн-формате
Названы бюджетные направления для путешествий на поезде по России в июле
Россиянин из-за травмы переключился с MMA на выпечку и основал бизнес
В Екатеринбурге откроется филиал «Эрмитажа»
Все материалы