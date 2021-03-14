Яценюк прокомментировал кризис в отношениях США и Украины

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью «Радио Свобода» прокомментировал кризис в отношениях США и Украины.

По его словам, взаимодействие между странами не поставлено на паузу, однако у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует повестка дня.

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?

«Со стороны американской администрации есть очень четкое понимание, что США предлагают Украине и хотят услышать от Украины. Но вот со стороны украинской власти и со стороны президента Зеленского и его администрации есть не пауза, а отсутствие повестки дня», — считает Яценюк.

По его мнению, введение США санкций в отношении олигарха Игоря Коломойского — это основной вопрос к украинской власти. «Это не просто сигнал, а это такой звон со стороны американской администрации. Ведь это политический шаг о том, что мы все видим, все знаем и ожидаем прозрачности, честности, открытости и справедливости со стороны украинской власти», — утверждает политик.

Ранее 14 марта издание The Washington Post раскрыло причины нежелания нового президента США Джо Байдена общаться с украинской властью. Как отметили журналисты, новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повсеместной коррупцией в стране, считая, что это жизненно важно для стабилизации экономики страны и сохранения ее хрупкой независимости от России.

В начале марта США ввели санкции против Коломойского. Ему запретили въезд на территорию страны. Причиной санкций назвали «коррупционные действия, подрывающие верховенство права на Украине». Зеленский поблагодарил США за помощь в борьбе с олигархами. «Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть на Украину средства», — сказал он.

Комментируя последние решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, Зеленский также отметил, что власти начали бороться с теми, кто долгие годы наносил по стране удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости.