Бывший премьер Украины назвал реальных хозяев страны

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал США «реальными хозяевами» страны. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Азаров считает, что «Партию регионов», одним из основателей которой он был, запретили с подачи американцев. По его мнению, в противном случае она могла стать политической силой, необходимой для организации новых народных волнений. «Это же понимают и кураторы Украины, хозяева реальные — американцы», — заявил он в эфире радиостанции.

Политик уверен, что в украинских событиях 2014 года участвовали американские и британские спецслужбы, а «штаб переворота» находился в посольстве США. «Привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича», — утверждает он.

Зимой 2013-2014 годов в Киеве и других городах Украины проходили массовые антиправительственные выступления, известные как Евромайдан. Они закончились свержением президента Виктора Януковича. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.

Николай Азаров возглавлял правительство Украины при Викторе Януковиче в 2010-2014 годах. Он был одним из основателей и председателем «Партии регионов». После победы Евромайдана уехал в Россию.