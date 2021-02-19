Бывший премьер Украины оценил вероятность нового Майдана

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил вероятность нового Майдана в стране, передает РИА Новости.

По его словам, подобные события невозможны из-за отсутствия организаторов. «Нет, Майдана не будет. Потому что если кто-то думает, что "майданы" стихийно появляются, то он глубоко заблуждается. Майдан — это хорошо организованная спецоперация», — заявил Азаров.

Подобные спецоперации долго готовятся, и в них участвует много людей, в том числе «агенты влияния» в органах власти, добавил он.

«Так что "майданов" не надо ожидать. Народ сам никогда не организуется. Для организации народа требуется политическая структура», — утверждает экс-премьер.

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Азаров также заявил, что против нового Майдана работают «американские кураторы Украины», которых устраивает нынешняя власть.

«Американские спецслужбы очень серьезно работают. Как только появляется что-либо такое, что может привлечь к себе внимание людей, против этого разворачиваются карательные действия», — заключил он.

Зимой 2013-2014 годов в Киеве и других городах Украины проходили массовые антиправительственные выступления, известные как Евромайдан. Они закончились свержением президента Виктора Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.

Николай Азаров был премьер-министром при президенте Викторе Януковиче. После победы Евромайдана он также уехал в Россию.