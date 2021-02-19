Адвокаты обжалуют постановление Рады о Януковиче и Майдане

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича намерены обжаловать постановление Верховной Рады, в котором политика признали виновным в гибели людей на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой юридическое объединение «Авер Лекс», которое представляет интересы экс-главы государства.

По мнению защиты, решение парламента является антиконституционным и будет обжаловано уже в ближайшем будущем. «В случае необходимости — и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ)», — заявили юристы.

Постановление о виновных в гибели протестующих и правоохранителей на Майдане Верховная Рада приняла 17 февраля. В документе дается оценка событиям 2013-2014 годов, которые на Украине официально называются Революцией достоинства, а также признается вина бывшего президента в формировании «преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины».

Позже Янукович заявил, что Майдан и спустя семь лет «продолжает разделять Украину», а сами украинцы «потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова — те базовые принципы демократии, которые были лозунгами революции».