Бывший премьер-министр Украины сравнил пенсии с российскими и заностальгировал

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров поностальгирновал по временам, когда в стране были высокие пенсии. Своими воспоминаниями он поделился в эфире радио «Говорит Москва».

«Уровень жизни пенсионеров вы даже себе представить не можете. Если средняя пенсия примерно раза в три ниже средней пенсии в России, тоже невысокой. А ведь был период, когда у нас средняя заработная плата была выше, чем в России, и средняя пенсия была выше, чем в России», — сказал политик, уточнив, что это было «всего семь или восемь лет назад».

Азаров отметил, что считает Украину «беднейшей страной в Европе по всем параметрам абсолютно», а ее судьбу — незавидной.

В январе глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев предсказал сокращение пенсионных выплат в стране в полтора раза из-за продолжающегося демографического кризиса. По его словам, в ближайшие десять лет на Украине будет сокращаться число людей трудоспособного возраста, с чьих зарплат пополняется пенсионный фонд. При этом число пенсионеров, напротив, будет неуклонно увеличиваться. Такая ситуация приведет к росту нагрузки на госбюджет и сокращению реального размера пенсии.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране к 2035 году пенсии могут быть полностью отменены из-за демографических и финансовых проблем. По его словам, уже в ближайшем будущем один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров.