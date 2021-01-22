Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму

Житель Харьковской области в прямом эфире телеканала «Наш» возмутился более высокими пенсиями в Крыму: он пожаловался на серьезные различия в уровнях пенсии на полуострове и на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Мужчина по имени Михаил позвонил в эфир передачи и призвал власти страны «выйти из фарватера США», а также «слушать, что говорит Восток».

«Посмотрите, что "агрессор" в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше», — пожаловался украинец.

Мужчина рассказал, что у него есть родственники и в других регионах России. В глубоких деревнях «медицина и социалка в разы лучше», чем на Украине, заключил он. Телезритель обвинил власти в геноциде народа и добавил, что десятки миллионов человек были вынуждены эмигрировать, так как их фактически «выдавили» из страны.

Ранее сообщалось о киевском пенсионере, которому насчитали за отопление более шести его пенсий. Пенсионер из Киева Станислав Липовский получил квитанцию за услуги ЖКХ, по которой он должен заплатить за отопление в декабре 10 796 гривен (около 28 тысяч рублей). Мужчина рассказал, что его пенсия — в шесть раз меньше этой суммы, и составляет 1700 гривен.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.