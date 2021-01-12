Стал известен представитель Украины на инаугурации Байдена

Украину на инаугурации президента США Джо Байдена официально представит посол в Соединенных Штатах Владимир Ельченко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов», — пояснили в посольстве Украины в США.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие также приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского президента Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.

Трамп при этом ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне из-за экстренных обстоятельств, связанных с обеспечением безопасности инаугурации Байдена. В округ Колумбия будет направлена федеральная помощь вдобавок к усилиям местных властей. Пентагон разрешил задействовать в этот день в Вашингтоне до 15 тысяч военных. На данный момент в американской столице находятся уже шесть тысяч гвардейцев.