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США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Susan Walsh / AP

США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщило российское посольство в Вашингтоне, передают РИА Новости и ТАСС.

«Мы получили приглашение», — сообщил представитель посольства. Он рассказал, что российская сторона планирует принять участие в мероприятии на уровне посла. Отмечается, что изначально планировалось допустить на инаугурацию лишь членов Конгресса США и их гостей.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие также приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского главы Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.

При этом Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Вашингтоне из-за экстренных обстоятельств, связанных с обеспечением безопасности инаугурации Байдена. В округ Колумбия будет направлена федеральная помощь вдобавок к усилиям местных властей. Пентагон разрешил задействовать в этот день в Вашингтоне до 15 тысяч военных. На данный момент в американской столице находятся уже шесть тысяч гвардейцев.

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