Пентагон разрешил задействовать 15 тысяч военных во время инаугурации Байдена

Пентагон разрешил задействовать в Вашингтоне до 15 тысяч военных во время инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом заявил глава Нацгвардии США генерал Дениэл Хокансон, передает The Washington Post.

На данный момент в американской столице находятся уже шесть тысяч гвардейцев, сообщил Хокансон. К выходным их количество увеличится до десяти тысяч. Точное число военнослужащих будет зависеть от требований федеральных агентств о поддержке. Кроме того, Нацгвардия привезет в Вашингтон свое оружие на основании переговоров с ФБР, полицией и другими агентствами.

Ранее стало известно о подготовке вооруженных протестов в США. По данным ФБР, акции планируются во всех штатах с 16 до 20 января, а также у Капитолия в Вашингтоне с 17 по 20 января.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. В результате погибли пять человек.

На следующий день Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена на пост президента. Его инаугурация запланирована на 20 января.