Украинские военные пенсионеры вышли на протест из-за низких выплат

Несколько сотен украинских пенсионеров силовых и военных ведомств вышли на протест в центре Киева с требованием пересмотреть критерии расчета положенных выплат. Трансляцию митинга ведет УНИАН на своей странице в Facebook.

Бывшие военные и правоохранители недовольны своими низкими пенсиями, которые не увеличились даже после выделения кабмином на эти цели дополнительных средств. «В этом году нам начислили на 20 миллиардов гривен больше, но эти деньги не выдали (...) Господин президент, где взять деньги?» — задался вопросом один из участников акции.

Демонстранты потребовали встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они хотят обсудить с ним лично методики расчета выплат, а в случае отказа угрожают пройти маршем к зданию Верховной Рады и митинговать, пока их требования не будут услышаны. О столкновениях с правоохранителями на акции не сообщалось. Реакции Зеленского и членов правительства на акцию пока не последовало.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже через 15 лет Украина будет вынуждена отказаться от выплаты пенсий своим гражданам из-за демографического кризиса и нехватки средств в федеральном бюджете. Он указал, что уже в самом ближайшем будущем один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров.