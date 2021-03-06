Зеленский отреагировал на санкции США против Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь в борьбе с олигархами. Так он отреагировал на санкции Вашингтона против Игоря Коломойского, сообщается на странице офиса главы государства в Facebook.

«Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством», — говорится в заявлении администрации Зеленского.

В сообщении отмечается, что борьба с олигархами необходима Киеву на пути к «экономическому процветанию и евроатлантической интеграции», и президент Украины за два года своего срока уже сделал для этого больше, чем любой из его предшественников. Борьба ведется и в области уголовного законодательства, и в области экономики путем создания прозрачной конкурентной среды для бизнеса.

5 марта Вашингтон объявил, что ввел санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и запретил ему въезд в страну. Решение связано с коррупционной деятельностью олигарха на посту губернатора Днепропетровской области при президенте Викторе Януковиче. Кроме того, в США опасаются, что Коломойский может «подрывать демократические процессы» и сейчас.

Минюст США с августа 2020 года ведет судебное разбирательство касательно приобретения Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Утверждается, что бизнесмены вывели из Приватбанка с 2008 года и до его национализации в 2016-м миллиарды долларов, и эти деньги пошли на покупку недвижимости.

Коломойский горячо поддерживал Зеленского во время президентской кампании и называл себя его фанатом. Олигарху приписывают сильное влияние на самого президента Украины, вплоть до того, что Зеленский является его ставленником, однако это так и не было доказано.