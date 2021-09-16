Украинцев предупредили о «тарифном геноциде» с наступлением холодов

Журналист Синельников: тарифы на газ осенью–зимой 2021 года на Украине снова повысятся

Подорожание газа на мировых рынках окажет катастрофическое влияние на благосостояние украинского народа. Об этом заявил украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera.

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По его словам, тарифы на газ осенью–зимой 2021 года снова повысятся, так как Украина закупает его у Словакии по рыночной стоимости. «Словакия, естественно, будет брать свою маржу за то, что она будет перепродавать Украине тот же российский газ, соответственно, он будет дороже, чем для Словакии, и дороже, чем для Европейского союза в целом», — предупредил Синельников.

Журналист добавил, что некоторые украинцы уже давно с трудом оплачивают коммунальные платежи, а закупка газа у Словакии приведет страну с наступлением холодов к «тарифному геноциду».

12 сентября глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина вынуждена закупать газ «по очень высокой цене». Топ-менеджер сообщил, что сейчас в подземных хранилищах страны накоплено почти 19 миллиардов кубометров газа, что превышает поставленную правительством задачу в 17 миллиардов кубометров. Он заверил, что компания сможет обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон.

В середине августа сообщалось, что Украина столкнулась с падением запасов газа — они были на 30 процентов ниже, чем в тот же период прошлого года.

За месяц топливо подорожало более чем в полтора раза, причем динамика последних дней говорит о панике. Еще на прошлой неделе цена подошла к отметке 700 долларов, а в среду, 15 сентября, поднялась выше 950 долларов за тысячу кубометров.