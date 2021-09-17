Зеленского предупредили фразой «позавидует Януковичу»

Экс-депутат Рады Савченко назвала ситуацию с ценами на газ на Украине капканом

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что высокие рыночные цены на газ и жесткие законы в стране приведут к тому, что лидер республики Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу, сообщает телеканал «Первый независимый».

Бывший политик усомнилась, что потребители на Украине смогут приобрести топливо по его текущей рыночной стоимости. «Как мы сможем приобретать по тысяче (долларов за тысячу кубометров — прим. «Ленты.ру»)? Мне очень интересно знать», — возмутилась она.

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Савченко подчеркнула, что на Украине предполагают, как поведет себя Зеленский в этой ситуации. Президент станет пиариться и «бить кулачком», предупреждая не допустить повышения цен на газ для граждан. Однако разницу с рыночной ценой придется оплачивать местному руководству. Сложившуюся ситуацию Савченко сравнила с капканом, поскольку власти не смогут в ней адекватно функционировать.

«Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно "запустит" закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», — подчеркнула Савченко.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко пожаловался на «очень высокие» цены на газ. Энергетическая безопасность Украины для компании является приоритетом, подчеркнул он.

16 сентября стоимость газа в Европе стала меньше 750 долларов за тысячу кубических метров. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, однако в течение дня котировки показывали рекордные значения в 963,9 доллара за тысячу кубометров.