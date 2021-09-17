На Украине заявили о попадании в «геополитическую мясорубку»

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1» заявил, что страна попала в «геополитическую мясорубку» в сфере энергетики, в том числе из-за решения президента США Джо Байдена по «Северному потоку-2». Его слова приводит РИА Новости.

«Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно "Северного потока-2" не как подачку Германии, она там вообще не при чем», — сказал экс-министр иностранных дел.

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По словам Климкина, Украине следует договориться с Вашингтоном и Еврокомиссией, чтобы попасть «в особую категорию» тех, кому в первую очередь окажут помощь при возникновении угроз в энергетической сфере.

Бывший глава МИД уточнил, что Киеву необходимо быть «в игре за одним столом» и ориентироваться в первую очередь на США, а не на Германию и Францию.

Ранее экс-министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко пообещал, что страна столкнется с серьезными сложностями в будущем отопительном сезоне, включая рост тарифов на ЖКХ для населения и нехватку газа. Он связал все эти сложности в том числе с окончанием строительства газопровода «Северный поток-2».

