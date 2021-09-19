Украина «подставилась» из-за отказа от контракта с «Газпромом»

Депутат Рады Кучеренко об отказе Украины от контракта с «Газпромом»: мы подставились

Украина в условиях рекордных биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с «Газпромом» «подставилась» и оказалась в невыгодном положении. Об этом заявил депутат Верховной Рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Первый независимый».

По его словам, с вероятностью 99 процентов Украина столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии, так как не хватает трех миллионов тонн угля. «И нам придется просить электроэнергию знаете у кого?» — задал риторический вопрос депутат.

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«Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа», — выразил мнение парламентарий, добавив, что в этих условиях Киеву, вероятно, придется поднять вопрос о заключении прямого контракта на поставки газа с «Газпромом», так как к этому «подтолкнет жизнь».

16 сентября министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо продолжить оказывать «дружественное» давление на США и ФРГ после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» в целях защиты своих национальных интересов.

«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, эта процедура займет несколько месяцев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что возможность запустить проект появится не раньше 2022 года.

