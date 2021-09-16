На Украине заявили о необходимости продолжать оказывать давление на США и ФРГ

Украине необходимо продолжить оказывать «дружественное» давление на США и ФРГ после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» в целях защиты своих национальных интересов. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, трансляция которого доступна на Facebook.

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По его словам, позиция страны по вопросу поставок газа останется неизменной. Глава МИД отметил, что союзники прислушиваются к мнениям украинских властей, однако никаких конкретных действий по защите энергетической безопасности республики они не предприняли.

«Для США и Германии как партнеров Украины настало время действовать по гарантиям Киеву относительно "Северного потока -2" и от слов переходить к конкретным делам», — пояснил Кулеба.

10 сентября в 8:45 по Москве глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода полностью завершено. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что остановить завершение строительства «Северного потока-2» невозможно, и призвала перестать чинить препятствия проекту.

21 июля США и ФРГ обнародовали условия сделки по «Северному потоку-2», согласно которым Вашингтон перестает препятствовать реализации проекта. В свою очередь, Берлин должен содействовать продлению контракта на транзит российского газа через Украину. Обе стороны обязались поддерживать переход украинского энергетического сектора на экологичные ресурсы. Германия и США также договорились наложить санкции на Россию, если она попытается использовать газопровод для политического давления.