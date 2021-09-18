На Украине увидели призыв США «не скулить»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко оценил позицию Госдепартамента США по «Северному потоку-2». Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

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Он прокомментировал призыв Украине от старшего советника по энергетической безопасности американского внешнеполитического ведомства Амоса Хохштейна сосредоточиться не на российском газопроводе, а на модернизации собственной энергетики. «Нам уже четко говорят: забудьте, "Северный поток-2" — это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать», — объяснил парламентарий.

16 сентября министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо продолжить оказывать «дружественное» давление на США и ФРГ после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» в целях защиты своих национальных интересов.

«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, эта процедура займет несколько месяцев. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что возможность запустить проект появится не раньше 2022 года.

