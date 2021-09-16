Зеленский создал группу для нейтрализации рисков Украине от «Северного потока-2»

Зеленский создал рабочую группу по снижению рисков от «Северного потока-2» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу для подготовки предложений по нейтрализации рисков Киеву от введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

«Группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сфере», — говорится в документе.

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Отмечается, что ее создание было обусловлено вызовами в сфере энергетики и прямыми угрозами от «Северного потока-2» национальной безопасности Украины.

Рабочую группу возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак. В ее состав вошли глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, руководитель компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ранее министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо продолжить оказывать «дружественное» давление на США и ФРГ после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» в целях защиты своих национальных интересов.

«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, эта процедура займет несколько месяцев. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что возможность запустить проект появится не раньше 2022 года.

