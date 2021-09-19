На Украине заявили о расплате за слова Зеленского о «грязном газе»

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна — единственная в Европе, которая отказалась от долгосрочного контракта на российский газ и теперь вынуждена покупать его по рыночной цене, достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости.

Как высказался в эфире телеканала «Первый независимый» экс-министр, такая ситуация сложилась из-за непрофессионализма властей. Он считает, что Украина таким образом расплачивается за слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский газ «самый грязный в мире». В ином случае «могло быть все нормально», считает Суслов.

Ранее Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляции».