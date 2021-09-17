В Германии назвали способы остановить запуск «Северного потока-2»

Член германской партии «Зеленые» Оливер Кришер назвал способы остановить запуск газопровода «Северный поток-2». Один из них — отсрочить его эксплуатацию, говорится в его комментарии для издания Die Tageszeitung, цитату приводит «ИноСМИ».

По словам политика, только новое федеральное правительство может остановить запуск проекта. Кришер уверен, что «Зеленым» следует отсрочить ввод газопровода в эксплуатацию хотя бы до выборов в бундестаг, намеченных на 26 сентября. По итогам выборов партия надеется оказаться в правительстве и уже самостоятельно остановить запуск газопровода.

Эксперты не раз говорили о том, что партия «Зеленые» отвергает трубопровод и считает его строительство лишним.

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершилось 10 сентября.