Зеленского назвали «идиотом у власти» из-за цен на газ

Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Такое мнение в эфире телеканала «НАШ» высказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев, запись опубликована на YouTube.

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«Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится», — заявил он и пояснил, что сейчас украинские газовые хранилища наполовину пусты, и до конца года стране необходимо закачать еще примерно десять миллиардов кубометров. «Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос "Нафтогазу", Зеленскому, Шмыгалю — чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население», — указал он.

Политик напомнил, что Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа на уровне 175 долларов за тысячу кубометров, однако получила отказ. Теперь же Киев вынужден покупать газ по текущей цене плюс переплаты. Это ведет к тому, что промышленность страны теряет конкурентное преимущество из-за дорогих ресурсов. Для сравнения, Германия платит за газ 220 евро, добавил он.

20 сентября экономист Алексей Коренев в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что отказ «Газпрома» от увеличения прокачки газа через Украину — вопрос экономики, а не политики. Компании выгодно продавать меньше энергоносителей, но по более высоким ценам. В 2024 году заканчивается действие газовой директивы, и Россия переключится с этой страны на другие каналы поставки.

17 сентября бывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко пообещал, что страна столкнется с серьезными сложностями в будущем отопительном сезоне, включая рост тарифов на ЖКХ для населения и нехватку газа. По его словам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вводил в заблуждение и депутатов Верховной Рады, и всю Украину. «Потому что не могут не подняться тарифы на тепло, если цена на газ для предприятий "Теплокоммунэнерго" увеличится», — отметил Кучеренко. Политик также спрогнозировал рост тарифов для населения в полтора раза. Кроме того, по его мнению, «газа стране может не хватить физически». Он считает, что такая ситуация сложится на Украине уже в этом отопительном сезоне. Кучеренко связал все эти сложности в том числе с окончанием строительства газопровода «Северный поток-2».