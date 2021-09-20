Украина решила подготовиться к возможной потере российского транзита газа

Украинская газовая отрасль, которой угрожает возможная потеря российского транзита, должна трансформироваться. Такое мнение высказала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль в своей колонке для издания «Европейская правда».

«Цены на газ взлетели до рекордных высот, европейские хранилища не заполняются, из украинских хранилищ нерезиденты уже сейчас выводят газ. Очень вероятно, что [президент России Владимир] Путин примет или уже принял решение полностью прекратить транзит по украинской территории. Нам точно придется перенастраивать свою газотранспортную систему», — отметила она.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Если не начать готовиться, то, например, Мариуполь может «остаться без газа». Зеркаль считает, что Украине вместе с европейскими странами и США нужно решительно противодействовать «Газпрому». Условием, достаточным для обеспечения безопасности Украины, является включение страны в одну европейскую «группу риска» с Германией, Словакией и Польшей.

«Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать одновременно и шантаж Германии. И для россиян это две большие разницы», — уверена советник.

Если после запуска газопровода «Северный поток-2» транзит газа через Украину прекратится, то это может привести к банкротству «Нафтогаза», допустил ранее экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.

Ранее около 40 депутатов Европейского парламента из Польши и государств Балтии направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать антимонопольное расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ.