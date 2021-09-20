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Экономист рассказал о газовом будущем Украины

Экономист Коренев: «Газпрому» выгоден отказ от увеличения прокачки газа через Украину
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Фото: РИА Новости

Отказ «Газпрома» от увеличения прокачки газа через Украину — вопрос экономики, а не политики. Компании выгодно продавать меньше энергоносителей, но по более высоким ценам. В 2024 году заканчивается действие газовой директивы, и Россия переключится с этой страны на другие каналы поставки. Такое мнение о газовом будущем Киева в разговоре с «Лентой.ру» высказал экономист Алексей Коренев.

Аукцион на дополнительные транзитные мощности в украинской газотранспортной системе (ГТС) не состоялся. «Газпром» отказался выкупать предложенный объем на октябрь 2021 года в виде 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.

При этом «Газпром» зарезервировал на октябрь часть мощностей газопровода «Ямал-Европа» — 31,3 миллиона кубометров газа из предложенных 89,1 миллиона, свидетельствуют данные платформы GSA. Газопровод проходит через Белоруссию и Польшу.

Наказание за самонадеянность

Коренев напомнил, что «Газпром» качает газ через Украину и Польшу ровно в том объеме, который изначально затребовала Еврокомиссия. Предложенные аукционы на дополнительные объемы только предоставляют компании право на поставки, которым было решено не пользоваться.

«Мы можем это право использовать, а можем и нет. Это не обязательство. То есть сами европейцы настаивали на урезанных объемах поставок, опасаясь монополизма России, а теперь пытаются найти обходные пути. Но энергоносители "Газпром" не выбросил, они продаются по выгодным ценам в Китай, Юго-Восточную Азию. Конечно, не исключаю, что "Газпром" использовал ошибку и самонадеянность ЕС, чтобы поддерживать высокие цены на газ. Сейчас идут сумасшедшие прибыли, так какой смысл от них отказываться? Кроме того, компания должна выполнять обязательства и по другим поставкам», — считает экономист.

Собеседник «Ленты.ру» предположил, что, принимая решение об увеличении прокачки газа через Украину, специалисты компании провели расчеты и выяснили, что более выгодным окажется продавать меньше энергоносителей, но по более высоким ценам, чем больше, но по более низким.

«Это вопрос математики. Если увеличить объемы поставок, то, естественно, цены пойдут вниз. В таком случае газ лучше придержать или продать другим покупателям. В любом случае он не пропадет и не испортится, так что выгода очевидна. Сейчас "Газпром" просто пытается балансировать таким образом, чтобы максимально увеличить прибыль», — объяснил Коренев.

Он добавил, что отказ от доппрокачек через Украину стал исключительно экономическим решением, не имеющим отношения к политике. Более того, как только закончится действие газовой директивы ЕС, Россия в принципе переключится на другие каналы поставки.

«До 2024 года мы обязаны не уменьшать объемы прокачки, — напомнил экономист. — Мы исполняем это обязательство и не собираемся ничего менять. Это, опять же, была не наша инициатива — директиву принимали ЕС и Украина, все пожали друг другу руки, так что происходящее теперь — проблема исключительно этих стран, но не наша. Газотранспортная система Украины изношена полностью, ее надо ремонтировать, так что скоро страна снова начнет просить деньги. Нам это невыгодно и неинтересно, так что с 2024 года Россия по максимуму переключится на другие каналы поставки».

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Две нитки объекта проходят из России в Европу по дну Балтийского моря, длина каждой — 1224 километра, мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Киев опасается, что Москва сократит транзит газа через Украину, из-за чего украинский бюджет недополучит миллиарды долларов.

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