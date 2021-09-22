Польша поучаствует в решении судьбы «Северного потока-2»

PGNiG будет участвовать в сертификации газопровода «Северный поток-2»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG добилась права участвовать в решении судьбы российского экспортного газопровода «Северный пhttps://lenta.ru/news/2021/09/22/rudenko/

оток-2», говорится в сообщении на сайте компании.

«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации "Северного потока — 2», — говорится в сообщении.

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PGNiG настаивает, что газопровод не соответствует формальным критериям льготной сертификации, поскольку его оператор — Nord Stream2 AG — не является независимым оператором передачи. Положительное решение немецкого регулятора, по мнению руководства компании, поставит под угрозу безопасность поставок газа в Евросоюз.

В Заявлении PGNiG говорится, что компания будет настаивать на применении всех требований Газовой директивы ЕС, касающихся в том числе разделения собственности и допуска третьих сторон к транзиту топлива.

«Газпром» объявил о полном окончании строительства «Северного потока-2» 10 сентября. Однако для начала прокачки газа трубопровод должен пройти сертификацию в Германии.