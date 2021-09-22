В МИД опровергли опасения Украины из-за «Северного потока-2»

Замглавы МИД РФ Руденко: «Северный поток-2» не будет использован в геополитических играх

Россия не собирается использовать газопровод «Северный поток-2» в геополитических играх, опасения разных стран, в том числе Украины, необоснованны. С таким опровержением выступил замглавы МИД России Андрей Руденко, цитату приводит РИА Новости.

Речь идет об опасениях относительно того, что после эксплуатации газопровода транзит российского газа через Украину может прекратиться.

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«Для нас "Северный поток-2" остается исключительно экономическим проектом. Мы не собираемся использовать его, как говорят украинцы, в каких-то геополитических расчетах. Нам этого не нужно», — отметил дипломат.

Руденко добавил, что десятилетия сотрудничества Москвы со странами Европейского союза в газовой сфере показали, что российская сторона не использует газовый фактор в качестве инструмента давления или влияния на политику.

При этом украинские политики и эксперты неоднократно обвиняли Россию в обратном. Так, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман предсказал Европе «ценовое цунами» из-за поддержки «Северного потока-2» Германией и Австрией.

Газ в Европе действительно рекордно подорожал. 20 сентября стоимость топлива взлетела до 900 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она рекордно приблизилась к тысяче долларов за тысячу кубометров.