Связывать строительство «Северного потока-2» с ростом цен на газ бессмысленно, поскольку никаких оснований для подобных оценок нет. С таким мнением выступил источник РИА Новости в МИД России, комментируя заявление главы польского правительства Матеуша Моравецкого.

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Польский политик назвал строительство газопровода ошибкой в первую очередь из-за роста цен на газ. Дипломатический источник опроверг эту точку зрения и призвал Польшу «охладиться» в своих суждения. По его словам, поводом для подобной реакции могло стать нежелание Варшавы допустить завершение строительства.

«Хочу напомнить, что "Северный поток-2" начали строить тогда, когда цены на газ были совсем не на таком уровне, как сегодня... Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены», — отметили в разговоре с агентством.

Точку зрения польского премьера разделяет и бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман. Он предсказал Европе «ценовое цунами» из-за поддержки «Северного потока-2» Германией и Австрией. Газ в Европе уже рекордно подорожал. 20 сентября стоимость топлива взлетела до 900 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она рекордно приблизилась к тысяче долларов за тысячу кубометров.