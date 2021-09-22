В Госдуме ответили на требование США об увеличении поставок газа через Украину

США выгодны высокие цены на газ для ЕС, так как это снизит конкурентоспособность союзников, увеличив себестоимость производимых ими товаров. Так депутат Госдумы Владимир Гутенев в разговоре с «Лентой.ру» ответил на требование Штатов увеличить поставки газа через Украину. Он также добавил, что «Газпром» не планирует подчиняться желаниям американцев, поскольку высокие тарифы и износ газотранспортных систем на Украине делают невыгодным транзит через эту страну.

Госдепартамент США потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину, поскольку собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит для того, чтобы перезимовать. Об этом в интервью Bloomberg заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Он акцентировал внимание на том, что Россия ранее неоднократно заявляла, что способна обеспечить Европу газом при необходимости, а через территорию Украины уже проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью. «Поэтому, если это правда, ей следует сделать это (поставить газ — прим. «Ленты.ру») как можно быстрее через Украину», — заявил Хохштейн.

Политические и экономические мотивы

Гутенев назвал требование США «политическим вмешательством в чистом виде». Кроме того, по его мнению, презрительное отношение Штатов к союзникам стало очевидно после скандала с подводными лодками Франции, с которой разорвали контракт на поставки. Потому заявление Госдепа является исключительно политически мотивированным.

«То же видно и в отношении энергетической политики Европы, которой никак не удается обрести независимость, — добавил политик. — Со стороны России же самым весомым аргументом является обеспечение надежных поставок, для чего мы предлагали и предлагаем долгосрочные контракты, указывая на то, что спотовый рынок непостоянен, что особенно видно теперь по цене, завышенной в три раза».

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Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что Россия выполняет все обязательства по объемам поставок газа и в Евросоюз, и через Украину. Она не нарушает никаких пунктов заключенных договоров, потому требования и обвинения в отношении нее как минимум беспочвенны.

«Надеюсь, в ближайшее время будет заключен долгосрочный контракт по поставкам в Турцию, что сделает ее одним из важнейших газовых хабов. В любом случае, не думаю, что нам стоит даже прислушиваться к попыткам указать из-за рубежа, как России следует осуществлять экономическую политику. Особенно в преддверии холодного периода — это может помочь максимально ускорить сертификацию "Северного потока-2" и загрузить как первый, так и второй трубопроводы», — считает Гутенев.

Политик добавил, что, несмотря на то, что политику и экономику разделить довольно трудно, решение «Газпрома» об отказе от увеличения объемов поставки газа на 90 процентов обусловлено именно экономическими соображениями.

«Во-первых, на Украине очень высокие тарифы на прокачку. Во-вторых, износ газотранспортных систем и нежелание инвестировать в их модернизацию ставит вопрос о надежности этого пути. Ну и, разумеется, у России есть ряд других объективных задач, направленных на заключение долгосрочных контрактов, чему так противится Евросоюз. Что касается США, то перед ними стоят такие политические цели, как сдерживание России, а также снижение конкурентоспособности своих европейских союзников. Рост цен на газ неизбежно приведет к увеличению себестоимости производимых товаров», — объяснил Гутенев.

Он заключил, что США решают свои политические задачи, рассчитывая и на экономический профицит в ущерб союзникам. Россия же преследует исключительно экономические интересы, пусть и с небольшим политическим оттенком, мотивированным агрессивным поведением в отношении страны.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Из России в Европу по дну Балтийского моря проходят две нитки объекта, длина каждой — 1224 километра, мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Киев опасается, что Москва сократит транзит газа через Украину, из-за чего украинский бюджет недополучит миллиарды долларов.