Россию обвинили в желании «заморозить» немцев — в Германии грядет самая дорогая с точки зрения цен на электроэнергию зима. Эксперты, опрошенные изданием Bild, считают, что ответственность отчасти лежит на российских властях.

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«Миллионам немцев придется дрожать еще до этой зимы: шок от стоимости отопления неизбежен! Причиной являются рекордные цены на газ и электроэнергию, а также резко возросшие цены на мазут», — говорится в статье.

Бенджамин Шмитт из Центра анализа европейской политики утверждает, что причина заключается в том, что российская компания «Газпром» намеренно не заполняет европейские системы хранения газа. Шмитт считает, что это делают для того, чтобы вынудить Европейский союз как можно быстрее сертифицировать газопровод «Северный поток-2».

Газ в Европе активно дорожает на фоне снижения уровня запасов в подземных газовых хранилищах (ПХГ). Кроме того, в августе поставки газа в Европу сокращались на протяжении нескольких дней подряд после аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, что создало предпосылки для дефицита топлива и также поддержало рост цен.