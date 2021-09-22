Названа причина зависимости Германии от США

Политолог Голованов: Германия после 1945 года вынуждена следовать за США в политике

Германия политически зависима от США, так как специально для этого по итогам Второй мировой войны с 1945 года строилась целая международная конструкция. Так отношения двух стран описал в разговоре с «Лентой.ру» политолог и председатель Общества Бисмарка в Москве Михаил Голованов.

Эксперт считает, что суверенитет германской системы относительно США политически ограничен: в систему встроены «предохранители», которые не позволяют немецким элитам вести полностью независимую политику. «Об этом не говорят вслух, но все это понимают», — отметил он.

Голованов напомнил, что в ФРГ и других европейских странах до сих пор находятся американские войска. По его мнению, до появления единой европейской армии Берлин так и будет «идти в фарватере Вашингтона», однако этот проект десятилетиями лишь обсуждают, не приступая к реализации. Германская армия при этом находится в плачевном состоянии, а без силового ресурса политический суверенитет недостижим.

Впрочем, Германия остается крупнейшей экономикой европейского блока, хребтом всего Евросоюза, напоминает Голованов. Из-за того, что на ней держится стабильность всего объединения, она может себе позволить «задвигать» атлантическое партнерство в некоторых вопросах, например по делам энергетической безопасности.

20 сентября сообщалось, что избранное на грядущих выборах новое правительство Германии может переоценить соглашения, достигнутые с Россией по проекту газопровода «Северный поток-2». Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября.