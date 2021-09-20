В Совфеде отреагировали на угрозу пересмотра соглашений по «Северному потоку-2»

Высказывания о том, что новое правительство Германии может переоценить достигнутые с Россией соглашения по «Северному потоку-2», не что иное, как политическая игра и шантаж. Такими путями в политике редко добиваются успеха, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Свою реакцию на заявление немецкого коллеги российский политик выразил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф заявил, что не исключает пересмотра соглашений с Россией по «Северному потоку-2» в том случае, если в правительстве поменяется расстановка сил. Так, сложности с поставками природного газа могут возникнуть в случае победы на выборах партии зеленых. По словам Ункауфа, партия не имеет достаточной компетенции в России.

Соглашения могут измениться, даже если сторонники экологии не окажутся во главе коалиции, считает немецкий политик. «Вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы», — подчеркнул Ункауф.

Этот проект выгоден не только и не столько России

Владимир Джабаров убежден, что даже если зеленые войдут в новое правительство Германии, вскоре они придут к выводу, что «Северный поток-2» ничуть не меньше необходим ФРГ, чем России. «Я думаю, что у нас нет оснований для беспокойства, потому что это в первую очередь нужно немецкому потребителю. Мы найдем, кому продать газ, если Германия откажется, а вот у немцев останется не так много вариантов стабильного получения голубого топлива», — высказался политик.

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Он назвал подобные высказывания политической игрой и шантажом, который, однако, не приведет к результату. «Всерьез этого опасаться не стоит. Этот проект выгоден не только и не столько России», — высказался Джабаров.

Ранее некоммерческая организация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии с требованием оценить влияние «Северного потока-2» на экологию и пересмотреть выданные ранее разрешения. Экологи пообещали продолжить поиск законных методов предотвратить запуск крупнейшего в Европе проекта.

Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года. Избранные по их результатам депутаты бундестага 20-го созыва изберут нового федерального канцлера.