В Кремле назвали виновника роста цен на газ в Европе

Главным виновником «скачкообразного, галопирующего роста» цен на газ в Европе является спотовый рынок, а «Газпром», напротив, остается самым надежным поставщиком топлива в регион. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он напомнил, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, более того, близка к историческому максимуму.

Представитель Кремля подчеркнул, что требование США нарастить транзит газа через Украину выглядят непрофессиональными. Таким образом он прокомментировал соответствующее заявление советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна.

По словам пресс-секретаря президента РФ, американскому чиновнику надо понять, что газ сначала продается, потом добывается, а потом отправляется заказчику. Поэтому невозможно поставлять газ, не продав его.

Отдельными вопросами, напомнил Песков, остаются те преграды в поставках российского газа, которые ставит Европа. Речь идет о зеленом энергетическом переходе, о новых пошлинах, а также третий энергетический пакет. По его мнению, эти вопросы могут решить только европейские чиновники, а не Россия.