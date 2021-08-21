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Меркель назвала своего преемника на посту канцлера Германии

Ангела Меркель выразила уверенность, что Армин Лашет станет новым канцлером Германии
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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала председателя партии Христианско-демократический союз Армина Лашета своим преемником на посту. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметила, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности его «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними».

Она также напомнила, что парламентские выборы, которые пройдут в ФРГ в сентябре, станут первыми за 27 лет, в которых действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание.

20 августа Ангела Меркель прибыла в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит в Россию стал для нее 20-м и последним в качестве федерального канцлера.

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