На Украине заявили о неспособности «Северного потока-2» решить газовый кризис

После ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» газовый кризис в странах Европы может не разрешиться, об этом написал глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в своем Facebook.

Он считает, что «Газпром» может просто перевести объемы, которые в настоящее время идут через Украину, на новый газопровод. «И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», — отметил Витренко. Он допустил, что «Газпром» способен просто платить деньги за транзит через Украину, а фактической прокачки газа может не быть.

Витренко заявил, что «Кремль прямо шантажирует Европу, углубляя дефицит газа в Европе» и призывает «Газпром» срочно увеличить транзит через Украину. «Газпром не играет по европейским правилам, а Кремль продолжает использовать газ в качестве геополитического оружия против Европы и против Украины», — написал он.

Глава компании добавил, что после получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока-2» Nord Stream2 AG шансы на скорый запуск российского проекта невысокие.

PGNiG настаивает, что газопровод не соответствует формальным критериям льготной сертификации, поскольку Nord Stream2 AG не является независимым оператором передачи. Положительное решение немецкого регулятора, по мнению руководства компании, поставит под угрозу безопасность поставок газа в Евросоюз.